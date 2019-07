Rock in Roma, oltre 200mila presenze

ROMA, 25 LUG - Rock in Roma saluta la sua #11 edizione con numeri da record e pubblico in crescita a Capannelle: oltre 200mila le presenze al momento, eventi sold out ed apprezzamento per l'offerta differenziata e triplicata su tre grandi location, tra le più affascinanti venue della Capitale e d'Italia: l'Ippodromo delle Capannelle (che ha ottenuto uno straordinario afflusso di spettatori), il Teatro Romano di Ostia Antica e la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. "E' stata apprezzata l'intuizione di raddoppiare l'offerta con una line up ricca e diversificata - affermano i fondatori del Festival Maxmiliano Bucci e Sergio Giuliani -, dal rock vera essenza del Festival (con i Thirty Seconds To Mars, Skunk Anansie, Nick Mason's Saucerful Of Secrets, solo per citarne alcuni) fino alla nuova scena musicale italiana: 25.000 gli spettatori accorsi alla data evento di apertura, Roma Liberata; stessa considerevole cifra per i concerti di Carl Brave e Ozuna, con Salmo poco distante (20.000 presenze per il rapper dei record)".