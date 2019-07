autunno LaF da serie anteprima a cultura

ROMA, 25 LUG - Dalle prime TV assolute come Victoria 3 e La guerra dei mondi di BBC, all'inedita serie crime Stockholm Requiem ma anche le produzioni italiane come Viaggio In Italia- La scuola siamo noi con Marco Balzano. La ricerca di un'offerta inedita di intrattenimento culturale, insieme alle più attese serie tv internazionali ispirate alla grande letteratura classica e contemporanea, guida la ricca proposta autunnale di LaF (Sky 135, Sky on Demand e Sky Go). Tra le offerte originali italiane da segnalare dalla fine dell'anno, "Fuoco Sacro - Il talento e la vita": le vite di 4 grandi autori del Novecento italiano - Alda Merini, Luciano Bianciardi, Cesare Pavese ed Elsa Morante - interpretati dagli attori Federica Fracassi, Paolo Sassanelli, Pietro De Silva e Sonia Bergamasco con la narrazione dallo scrittore Paolo Di Paolo. Tra le anteprime la prima ad andare in onda è Victoria 3", il costume drama che racconta la storia pubblica della leggendaria Regina inglese