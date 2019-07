Tre giorni dedicati a Primo Levi

FIRENZE, 24 LUG - Una tre giorni dedicata a Primo Levi per il centesimo anniversario della sua nascita che cade il 31 luglio. E' l'iniziativa 'Questo è un uomo. 'Il peggio che ci possa capitare è di assaggiare la carne dell'orso'', organizzata dall'associazione, casa editrice e rivista culturale Tessere dal 26 al 28 luglio nel Rifugio Gualdo sul monte Morello, nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze). In programma spettacoli teatrali, letture e musica dedicati al grande scrittore torinese. La tre giorni ha il contributo della Regione Toscana, il patrocinio della Comunità ebraica di Firenze e del Comune di Sesto Fiorentino, ed è promossa d'intesa con il Gruppo Gualdo e l'associazione corale Sesto in Canto.