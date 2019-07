Concerti nei borghi d'Appennino

BOLOGNA, 24 LUG - Torna, dall'1 al 4 agosto, 'L'importanza di essere piccoli', il festival di concerti, letture, passeggiate e laboratori, organizzata dall'associazione Sassiscritti, in piccoli paesi dell'Appennino tosco-emiliano. Giovedì 1 agosto l'avvio è nel primo pomeriggio nei pressi di Bargi con un cammino per sentieri ombrosi, per poi trasferirsi a Camugnano (Bologna) per il live di Angela Baraldi, seguito dai Massimo Volume. Venerdì 2 ci si sposta a Sasso, vicino a Lizzano in Belvedere, dalle 18.30 con Gigi Giancursi (ex Perturbazione), dalle 21 spazio alla poesie e i racconti di Chiara Carminati, insieme all'arpista e cantautrice Cecilia. Sabato 3 si varca il confine e al Mulino di Chicon, nella Pavana di Guccini, saranno di scena Laura Pugno e Daniele Celona. Ultima giornata domenica 4 a Castiglione de Pepoli, con la poetessa Antonella Anedda e il cantautore Antonio Di Martino, che presenterà il disco 'Afrodite' in versione Acustica.