Simone Leigh conquista New York

ROMA, 24 LUG - Le donne, la ceramica, l'etnografia, il nero e il politicamente scorretto per dire attraverso l'arte quello che non era mai stato detto prima. Sono alcuni degli spunti del lavoro di Simone Leigh, artista donna, nera, nata nel 1968 a Chicago da genitori giamaicani (ora vive a New York) e laureata in filosofia, che sta conquistando prepotentemente la scena dell'arte americana per diventare una vera e propria star. La sua opera 'Brick House', è al centro della nuova 'piazza' di New York, quella che si apre sulla High Line, il parco lineare della grande mela realizzato su una sezione in disuso della ferrovia sopraelevata chiamata West Side Line. Ma in questo momento l'artista, dopo aver vinto il premio Hugo Boss 2018 (nel 2019 Guggenheim Fellowship), è anche protagonista al Guggenheim di una piccola personale ed è anche tra gli artisti di punta delle Biennale 2019 del Whitney Museum, curata da Rujeko Hockley e Jane Panetta. Rimarrà aperta fino al 22 settembre.