Arti e letteratura a Corciano festival

PERUGIA, 24 LUG - Torna dal 3 al 15 agosto il Corciano festival, manifestazione culturale, giunta alla 55/a edizione, dedicata ad arti visive, teatro, musica, letteratura, rievocazioni storiche ed enogastronomia. L'antico borgo - è stato ricordato a Perugia nel corso della conferenza stampa di presentazione - si trasforma in un'opera d'arte a cielo aperto grazie a "Stendale. L'abbraccio delle Muse", un progetto artistico "unico", curato da Gabriele Perretta, articolato in più segmenti. Come "Stendale", un'installazione che attraverserà per 1000 metri le mura di Corciano con oltre 70 opere originali, e "XD3.0 InsideExpo", una serie di opere, performance ed happening realizzati negli ambienti della città. Tra i tanti appuntamenti in programma, il concerto dell'inglese Steven Mead, considerato tra i più grandi virtuosi di Euphonium del mondo, e lo spettacolo interattivo "Teatro e musica con il cappello" del gruppo milanese Teatro Officina.