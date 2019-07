Genitori quasi perfetti per feste figli

(ANSA) ROMA 24 LUG - 'Genitori quasi perfetti', opera seconda di Laura Chiossone, in sala dal 29 agosto con Adler Entertainment, mette in scena con leggerezza l'inferno delle feste di compleanno dei figli: le compulsive chat genitoriali sull'evento, i lunghi preparativi, la selezione degli animatori, le torte di solidarietà, i costumi dei bambini, gli inevitabili imprevisti e, soprattutto, la dialettica genitoriale durante queste feste che si scatena tra gelosie, vanità e competizione. Tra commedia, farsa e musical, il film segue la storia di Simona (Anna Foglietta), mamma single abbastanza stressata, legata da un amore profondo al suo bambino di otto anni, Filippo (Nicolò Costa). Insicura e inadeguata al suo ruolo, Simona organizza la più bella festa di compleanno per suo figlio. A cerimonia iniziata, mentre i bambini tra alti e bassi giocano nel salone, i cosiddetti 'grandi' non solo si 'studiano' in cucina, ma si provocano, si giudicano, si vantano. Nel cast anche Paolo Calabresi e Lucia Mascino, coppia vegan