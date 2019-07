Cineteca a Venezia, Fellini-Bertolucci

BOLOGNA, 24 LUG - Alla 76/a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in programma dal 28 agosto al 7 settembre, sarà protagonista anche la Cineteca di Bologna con i restauri de 'Lo sceicco bianco' di Federico Fellini e de la 'Strategia del ragno' di Bernardo Bertolucci. La sezione Venezia Classici ospiterà i due film: il primo che anticipa il 2020, anno in cui verrà celebrato il centenario della nascita di Federico Fellini e di Alberto Sordi protagonista del lungometraggio; il secondo, quarto film diretto da Bertolucci, che ritorna così alla Mostra dopo la partecipazione all'edizione del 1970 quando non vennero assegnati premi per le contestazioni del Sessantotto. La Cineteca di Bologna alla kermesse veneziana porterà anche due cortometraggi iraniani di cui ha curato i restauri: 'The Hills of Marlik' diretto nel 1964 da Ebrahim Golestan e 'The House is Black' diretto nel 1962 da Forough Farrokhzad.