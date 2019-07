Littizzetto e Covatta in Romolo + Giuly

ROMA, 24 LUG - Dopo Carlo Conti, il cast della serie Fox Romolo + Giuly si arricchisce con la partecipazione di Luciana Littizzetto che interpreta Dio e Giobbe Covatta nei panni di Carlo Marzo. La Guerra mondiale italiana non si ferma e continua ad arruolare importanti guest star per la sua nuova stagione. Sono in onda, sui canali Fox, i promo della seconda stagione di Romolo + Giuly - la guerra mondiale Italiana, la serie comedy prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e da Zerosix Productions per Fox Networks Group Italy, in onda in prima visione assoluta dal 16 settembre alle 21.15 su Fox (canale 112 di Sky). Nei promo, Romolo, (Alessandro D'Ambrosi), durante la sua fuga da Roma, si imbatte in Carlo Marzo, l'ultimo dei comunisti, interpretato da Giobbe Covatta. Mentre un'ironica Luciana Littizzetto è Dio, che nonostante i suoi poteri, ammette dispiaciuta davanti a un Romolo disperato che neanche lei sarebbe in grado di salvare l'Italia