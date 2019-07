Omaggio al Circeo in otto dipinti

ROMA, 24 LUG - Otto dipinti inediti per rendere omaggio a una terra, il Circeo, a cui è particolarmente legata, ai suoi miti, ai suoi colori e alla sua luce. Sono le opere della personale di pittura del magistrato-artista Cinthia Pinotti, intitolata "Colori e magia nel sogno di Circe", che sarà inaugurata a San Felice Circeo (Lt) venerdì prossimo 26 luglio 2019 (ore 19) presso la Porta del Parco (piazza Luigi Lanzuisi). La mostra, visitabile da sabato 27 (ore 9) all'11 agosto, rientra nel progetto "Il Mare di Circe" ed è ospitata dal Comune nell'ambito delle iniziative che coinvolgono san Felice Circeo come città della cultura della regione Lazio per il 2019. Pur essendo astratte, le opere sono di grande forza visiva e suggestione. Attraverso le 8 tele - Circe, Ulisse, Il sogno di Circe, Artifici, Alourgos, Tèssera, Aiku, Metamorfosi - l'artista rappresenta pulsioni, sensazioni, percezioni di luce e colore legate ad immagini, ricordi o forse all'inconscio.