Jova party a Olbia con Fiorello e Salmo

OLBIA, 24 LUG - Era annunciato come l'evento clou dell'estate in Sardegna e così è stato. Il Jova Beach Party ha fatto il botto. L'unica data isolana dell'inedito e originalissimo tour di Lorenzo Jovanotti Cherubini è stata una grandissima festa. Una giornata dedicata alla musica, all'ottimismo e alla gioia, al pacifismo e all'ambiente, tutti temi di cui lo sbarbatello di "È qui la festa" - ormai 53enne - è diventato una sorta di profetico ambasciatore. Al di là della musica, al di là della passione per un genere o l'altro, Jovanotti l'ha fatta davvero grossa: un party di oltre otto ore, tre palchi, gruppi, dj, selecter ad alternarsi. E lui sempre lì, on stage, a saltare saltare come un ragazzino in cerca di consacrazione. Un'energia irresistibile, che ha trascinato gli oltre 20mila spettatori, per i quali è stato come passare una giornata in spiaggia in compagnia dell'idolo che ha accompagnato, tra impegno sociale e ballate d'amore, oltre trent'anni delle loro esistenze. Con l'idea di essere "un ragazzo fortunato".