Stuntman ferito su set di Fast & Furious

ROMA, 23 LUG - Nuovo incidente sul set di Fast & Furious, dopo la morte del protagonista Paul Walker nel 2013 a causa di un incidente in auto. La controfigura di Vin Diesel, Joe Watts, è in coma indotto dopo essere precipitata da un'altezza di circa 9 metri nello studio della Warner Brothers nell'Hertfordshire, durante le riprese del nono episodio della saga. Lo riporta il Sun, spiegando che l'attore, 52 anni, sarebbe scoppiato a piangere, in "stato di shock totale", dopo la caduta dello stuntman che stava eseguendo un'acrobazia al suo posto. Si teme che si sia spezzato un cavo di sicurezza quando Watts è saltato da un balcone sul set, subendo gravi lesioni alla testa nell'impatto con il terreno. La fidanzata di Watts, Tilly Powell, ha scritto su Facebook che il suo "cuore è in frantumi" per le devastanti notizie. "Joe ha subito un grave trauma cranico ed è in coma indotto - ha spiegato -. È stabile e viene monitorato da vicino". Le riprese sono state interrotte immediatamente dopo l'incidente.