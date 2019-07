Evan Peters a Giffoni

GIFFONI VALLE PIANA (SA), 23 LUG - "Non so se l'espressione 'ho rinunciato' sia corretta. Diciamo che non sarò nella prossima stagione di American Horror Story. Serve molta forza di volontà per una serie tv e avevo bisogno di una pausa. Questa nuova stagione la guarderò sdraiato sul divano". A raccontarlo è Evan Peters, il Quicksilver di X Men, star al 49/o Giffoni Film Festival dove, oltre a incontrare i ragazzi, riceve il Giffoni Experience Award. Rumors dicono che Peters voglia dedicarsi di più alla sua musica, ma lui ribatte "ma no, quella è solo una passione tra amici". Lo vedremo invece presto in 'I'm a woman', il film di Unjoo Moon sulla cantante e attivista americana degli anni '70 Helen Reddy, interpretata da Tilda Cobham-Hervey. "È un biopic musicale - dice Peters - Io sono suo marito e manager Jeff Wald. Un uomo che le è stato sempre accanto, dietro le quinte".