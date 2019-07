Allevi, masterclass per giovani talenti

ROMA, 23 LUG - Il compositore "classico ribelle" Giovanni Allevi dal 22 al 29 settembre a Nova Siri (Matera) accoglie e prepara giovani musicisti di talento in un ritiro accademico gratuito. Il compositore, direttore d'orchestra e pianista Giovanni Allevi lo ha annunciato durante un incontro con i ragazzi del Giffoni Film Festival, rivelando i dettagli del suo progetto formativo "Allevi MasterClass" rivolto a giovani talentuosi musicisti e professori d'orchestra under 30. L'appuntamento celebra il decimo anniversario della "sua" Orchestra Sinfonica Italiana. I giovani talenti individuati per la masterclass si uniranno infatti ad una delle più consolidate esperienze orchestrali italiane, sotto la direzione e guida di Allevi, di fronte a migliaia di persone, nella prossima tournée del compositore. Superata la selezione, e la settimana di formazione, li attenderà un contratto da professionisti per unirsi alla tournée di Natale 2019 in cui potranno esibirsi, da professori d'orchestra, nei teatri d'Italia.