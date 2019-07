Torna il festival di Capalbio

ROMA, 23 LUG - Ecosostenibilità, letture tecnologiche e made in Italy tra i focus della tredicesima edizione in programma a Piazza Magenta per dieci serate. Raddoppiati gli incontri con gli autori. Anteprima teatrale con una produzione sul piacere di leggere. Torna per la tredicesima volta nel borgo medioevale di Capalbio la rassegna dedicata al "piacere di leggere", ideata e organizzata da Zigzag, in collaborazione con il Comune di Capalbio, in programma dal 26 luglio al 4 agosto. "Parlare di libri e attualità è diventata una felice tradizione - afferma il sindaco di Capalbio Settimio Bianciardi - e merito di Capalbio Libri è non solo quello di offrire ogni anno un programma eterogeneo ed interessante di qualità, ma anche quello di saper coinvolgere le eccellenze locali". "Capalbio Libri - sottolinea Andrea Zagami, direttore del festival - è qui per dare il suo contributo ad una comunità che cerca sempre di interpretare in anticipo lo spirito del tempo: leggerezza e sostenibilità".