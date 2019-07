Auditorium, il 26/7 Queen At The Opera

ROMA, 23 LUG - "I Queen sono per me semplicemente il modo più bello di emozionarmi e vorrei trasmettere queste emozioni agli spettatori. Specialmente ai giovanissimi". Sono le parole di Simone Duncan, direttore artistico di Queen At The Opera, primo e unico concerto show in veste rock sinfonica basato sulle musiche dei Queen, che andrà in scena il 26 luglio, a Roma, nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Su www.queenattheopera.com tutte le informazioni. Quaranta performer sul palco, un'orchestra dal vivo e una rock band, per uno spettacolo che dal 2015 riscuote un grande successo. Nato da un'idea di Simone Scorcelletti, prodotto da Duncan Eventi, Queen At The Opera è interamente basato sulle leggendarie musiche dei Queen arrangiate dal maestro Piero Gallo. Talentuose le voci in scena: Luca Marconi, Alessandro Marchi, Valentina Ferrari e Giada Maragno già noti al pubblico per spettacoli come "Notre Dame de Paris", "Romeo e Giulietta", "Priscilla la Regina del deserto", "Hair".