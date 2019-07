I 50 anni di "Jenny from the block"

NEW YORK, 23 LUG - Il 24 luglio Jennifer Lopez compie 50 anni. La sua festa? Sarà la sua tournée, come lei stessa ha detto, e 'It's my Party' tour, come non a caso è stato chiamato, è iniziato lo scorso 7 giugno e si concluderà il 27 luglio, almeno per quanto riguarda le date in nord-America. Jennifer probabilmente festeggerà in Florida, tra la tappa di Orlando e Miami. Jennifer 'from the block', (del quartiere) dall'omonimo singolo del 2002 è nata nel Bronx nel 1969 da genitori di origini portoricane e sfoggia un fisico tonico e scolpito. I suoi inizi nel mondo dello spettacolo sono prima da ballerina nel 1991 e poi nel 1993 da attrice nella serie della Cbs 'Second Chances'. Il 2019 segna anche un altro importante anniversario per J.Lo, i vent'anni di carriera musicale, con l'uscita del primo album 'On the 6' nel 1999. Madre di due gemelli nati nel 2008, Jennifer sembra vivere anche una favola d'amore con l'ex giocatore di baseball Alex Rodriguez.