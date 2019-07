Shannen Doherty in Riverdale per Perry

(ANSA-AP) - NEW YORK, 21 LUG - Shannen Doherty parteciperà come guest star al primo episodio della quarta stagione di Riverdale, che renderà omaggio a Luke Perry. L'attore, scomparso a marzo a 52 anni, interpretava nella nota serie il ruolo di Fred Andrews, padre del protagonista Archie Andrews. L'annuncio della partecipazione dell'attrice, che tornerà a interpretare il ruolo di Brenda Walsh nel revival di 'Beverly Hills 90210' previsto ad agosto su Fox negli Usa, è stato dato dallo showrunner di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, al Comic-Con in San Diego. "Perry avrebbe voluto Shannen nel cast sin dalla prima stagione della serie", ha aggiunto Aguirre-Sacasa. "Sono profondamente onorata di rendere omaggio a Luke in Riverdale", ha commentato l'attrice su Instagram.