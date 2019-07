Le Vibrazioni, dall'11 novembre in tour

ROMA, 22 LUG - Partirà l'11 novembre da Palermo "Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio", il nuovo tour de Le Vibrazioni nei teatri d'Italia. Per la prima volta, il rock di Francesco Sarcina e soci incontra la musica classica: uno spettacolo unico, in cui Le Vibrazioni presenteranno tutti i loro successi in una chiave inedita, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l'occasione dal Maestro Beppe Vessicchio. Le date: 11 novembre Palermo, 12 novembre Marsala (TP), 13 novembre Catania, 15 novembre Cosenza, 18 novembre Bari, 20 novembre Napoli, 27 novembre Firenze, 29 novembre Torino, 2 dicembre Bologna, 5 dicembre Padova, 10 dicembre Milano, 12 dicembre Roma. Tra i brani che saranno proposti nei concerti de "Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio", anche l'ultimo singolo "L'amore Mi Fa Male", prodotto da 432 e distribuito da Artist First, attualmente in radio. Prosegue, intanto, anche il tour estivo della band.