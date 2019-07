Machete Mixtape 4 è disco d'oro

ROMA, 22 LUG - Dopo aver conquistato il primo posto della classifica dei dischi più venduti per la seconda settimana consecutiva, Machete Mixtape 4, il nuovo album firmato Machete, ottiene anche il disco d'Oro. Certificazione Oro anche per i singoli "Yoshi" e "Ho paura di uscire 2". Per quanto riguarda i singoli, Ostia Lido di J-Ax conquista il doppio platino, Maradona y Pelé dei Thegiornalisti è Disco di platino, e il brano Il Coraggio di Andare di Laura Pausini e Biagio Antonacci è Disco D'Oro.