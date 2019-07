Si lavora a sequel Compagnia del cigno

GIFFONI VALLE PIANA, 22 LUG - "Ci sarà una seconda stagione della Compagnia del cigno e il maestro Luca Marioni sarà interpretato ancora da Alessio Boni". Ad annunciarlo è Ivan Cotroneo, autore e regista della serie di Rai1, ospite al 49/o Giffoni Film Festival insieme al giovane cast. "Siamo rimasti molto sorpresi e felicissimi del successo che ci ha permesso di portare in prima serata un mondo a molti sconosciuto come quello del conservatorio, raccontato da giovani e con cinque esordienti assoluti - dice Cotroneo - È una scommessa vinta in termini di ascolti e gradimento". Con Monica Rametta, aggiunge, "abbiamo ipotizzato un nuovo scenario dove i ragazzi potessero muoversi. La loro amicizia ora è consolidata. Il loro maestro era e sarà Boni". "Neanche loro sanno cosa accadrà - sorride -. Prevediamo possano incontrare altri giovani musicisti come loro, provenienti da altri luoghi. E torneremo a cercarli nei conservatori. Ma le loro avventure si svolgeranno prevalentemente al Conservatorio di Milano".