Giulierini sarà confermato al Mann

NAPOLI, 22 LUG - ''Per i direttori di seconda fascia come Giulierini è stato avviato il procedimento e a breve arriverà la riconferma, attendo il passaggio amministrativo": lo ha detto il direttore generale musei del Mibac Antonio Lampis, nel corso della conferenza stampa di presentazione del report annuale del museo archeologico nazionale di Napoli. ''Il direttore del Mann si è dimostrato al top delle performance sia sul piano annuale che quadriennale e ciò giustifica pienamente la riconferma. Qualsiasi istituzione ha bisogno di un lasso di tempo di otto anni per poter cambiare qualcosa, questo è l'orizzonte temporale se si vuole lasciare il segno. La previsione del 4+4 prevista dal legislatore non è un caso'' ha detto Lampis. Paolo Giulierini fa parte del primo gruppo di direttori dei musei autonomi nominati per effetto della riforma. Il loro mandato e' in scadenza ad ottobre.