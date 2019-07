box office Usa dominato dal Re Leone

ROMA, 21 LUG - La Walt Disney Co. sta dominando di nuovo il botteghino con il debutto da record del Re Leone di questo fine settimana. Il remake ha divorato all'incirca 185 milioni di dollari in vendite di biglietti nel Nord America. È un record per il mese di luglio e per i film targati PG, e la nona apertura di tutti i tempi. Globalmente ha già incassato 531 milioni di dollari e nessuno ha osato sfidarlo con una nuova uscita. Nel suo terzo fine settimana, Spider-Man: Lontano da casa è sceso al secondo posto con 21 milioni. Toy Story 4 è arrivato terzo con 14,6 milioni. E con un ulteriore 1,5 milioni guadagnati nel weekend, Avengers: Endgame ha ufficialmente superato Avatar come il più grande film di tutti i tempi con 2,79 miliardi di dollari di incasso totale.