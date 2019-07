Umbria Jazz verso il gran finale

PERUGIA, 20 LUG - Si avvia verso il gran finale l'edizione 2019 di Umbria Jazz. Domenica a Perugia è in programma l'ultima giornata di appuntamenti. Nella Galleria nazionale dell'Umbria il cartellone di nicchia arriva a conclusione con l'atteso doppio concerto di John Patitucci; al Teatro Morlacchi, luogo per il jazz più puro, toccherà all'accoppiata Mauro Ottolini e Fabrizio Bosso, mentre il palco principale dell'Arena Santa Giuliana avrà come protagonisti i due set finali di Christian McBride e Lauryn Hill. Senza dimenticare i concerti gratuiti nei due palchi del centro storico. Ultimo giorno quindi per il festival, dopo che ieri è stata accolta con partecipazione la riapertura di San Francesco al Prato - auditorium chiuso dal 1997 per il terremoto - anche se temporanea e solo per un concerto, con l'esecuzione del progetto 'Seven Dreams' commissionato ad Uri Caine. Domenica, alle ore 11, all'Hotel Brufani, è in programma la conferenza stampa di bilancio. Si parla di una media vicina ai 4 mila paganti al giorno.