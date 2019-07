Thom Yorke sold out per Summer Fest

ROMA, 20 LUG - Arriva domenica 21 luglio a Roma Thom Yorke, il frontman dei Radiohead che salirà sul palco della cavea dell'Auditorium Parco della Musica regalando al Roma Summer Fest l'ottavo sold out della stagione. Il cantautore inglese, tra gli artisti più influenti del nuovo millennio, eseguirà brani dalle sue opere da solista The Eraser, Tomorrow's Modern Boxes e Atoms For Peace's Amok con il produttore/collaboratore di lunga data Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri. Dopo l'uscita di Tomorrow's Modern Boxes a settembre 2014, Yorke, Godrich e Barri hanno intrapreso, per tutto il 2015, il loro primo tour, coprendo Regno Unito, Europa e Giappone. Dopo la ristampa di Tomorrow's Modern Boxes nel dicembre 2017 su XL Recordings, il trio ha debuttato negli Stati Uniti, esibendosi nei teatri di Los Angeles e Oakland e ha preso parte al Day For Night Festival di Houston. La combinazione di suoni di Thom e Nigel e le straordinarie immagini di Tarik Barri hanno generato elogi in tutto il mondo.