A Giffoni "Io, Leonardo"

GIFFONI VALLE PIANA (SA), 19 LUG - Una luce fortissima, bianca, che sale dal fondo nero. Poi i profili: Pietro, Giuda il traditore, Giovanni, Gesù al centro. Così L'ultima cena di Leonardo diventa quasi viva, "da toccare". Ma ecco che irrompe la guerra, il fumo, il sangue della Battaglia di Anghiari. Mentre dai fogli ingialliti, un cuore inizia a battere. Sono le prime immagini di Io, Leonardo, il nuovo film d'arte prodotto da Sky con Progetto Immagine, al centro della masterclass sugli effetti speciali al 49/o Giffoni Film Festival. E in arrivo al cinema per i 500 anni della scomparsa del maestro, distribuito da Lucky Red dal 26/9. Lunghi capelli castani, giubba rosso porpora, volto di Leonardo è Luca Argentero, diretto da Jesus Garces Lambert. Grazie agli effetti speciali, in scena anche invenzioni che il maestro non riuscì a realizzare, come il cavallo per Ludovico il Moro e alcune armi.