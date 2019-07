Ghali vs. Salvini in Vossi Bop Remix

ROMA, 19 LUG - Ghali contro Salvini in "Vossi Bop Remix feat. Ghali", nuova versione della hit di Stormzy, arrivata al n.1 nella classifica inglese e con oltre 74 milioni di streaming. Nel brano il rapper britannico lancia un attacco al parlamentare Boris Johnson, uno dei politici più schierati a favore della Brexit (Fuck the government and fuck Boris), mentre nella sua strofa Ghali si riferisce a Matteo Salvini (Salvini dice che chi è arrivato col gommon, Non può stare .it ma stare .com) a cui aggiunge altri riferimenti nel ritornello che canta in italiano, inglese, francese, arabo. Stormzy è il rapper più importante della scena UK, vincitore, a soli 24 anni, di 2 Brit Awards per l'album e come artista dell'anno nel 2018 e primo artista inglese di colore ad essere headliner a Glastonbury Festival 2019. Si è fatto portavoce dell'attivismo sociale e della lotta contro le discriminazioni e proprio questa sensibilità avvicina Stormzy a Ghali.