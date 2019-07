Bonisoli, Camilleri lascia grande vuoto

ROMA, 17 LUG - "La scomparsa di Andrea Camilleri lascia un grande vuoto nella cultura italiana. Montalbano, la Sicilia e non solo: grazie alla sua capacità di raccontare il mondo con ironia, dolcezza e spirito critico, ha avvicinato tanti italiani alla lettura. Alla sua famiglia il mio cordoglio". Lo scrive in un tweet il ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli.