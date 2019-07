A Parma arriva 'Cittadèlla'

PARMA, 19 LUG - Saranno i cantanti Salmo e Antonello Venditti e gli artisti del 'Notre dame de Paris' i protagonisti della della prima edizione di 'Parma Cittàdella Musica', in programma nel mese di settembre nel parco della Cittadella della città ducale. Aprirà il festival l'11 settembre Salmo, artista che con il suo ultimo album 'Playlist' ha raggiunto il record di ascolti su Spotify. Il 12 settembre sarà la volta di Antonello Venditti che porterà il suo spettacolo in occasione del 40/o anniversario dell'album 'Sotto il segno dei Pesci'. Chiuderanno il festival il 19, 20 e 21 settembre gli artisti, acrobati e ballerini del celebre show 'Notre Dame de Paris'. La manifestazione è organizzata da Puzzle Concerti di Parma ed Intersuoni di Torino, in collaborazione con Fondazione Teatro Regio di Parma, con il Patrocinio e coorganizzazione del Comune di Parma, il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e di 'Parma, io ci sto!' ed il sostegno di Chiesi Farmaceutici.