Tra i Sassi la magia di Stefano Bollani

MATERA, 19 LUG - "Matera è un posto magico che trasmette una fortissima energia. Non a caso é una delle prime città in cui l'uomo ha scelto di vivere ormai diecimila anni fa. Torno a Matera, questa volta insieme a Hamilton De Holanda: per me è una gioia suonare insieme, tutto avviene in modo spontaneo sia che si tratti di rileggere l'eredità della musica brasiliana che di proporre composizioni originali". Nelle parole del maestro Stefano Bollani c'è tutto il suo legame con la Città dei Sassi, nella quale tornerà a esibirsi giovedì 25 luglio, alle 21, sul palco della Cava del Sole, nell'ambito del programma di Matera Capitale europea della Cultura 2019.