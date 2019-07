Solarino, dal tennis fino a Dissenso

ORTIGIA, 19 LUG - La bellezza discreta di Valeria Solarino, anche nel vestire, all'Ortigia Film Festival neppure si nota. L'attrice, silenziosa e un po' filosofa (è la materia che ha studiato all'università di Torino) al festival siciliano in qualità di giurata dei lungometraggi, si lascia andare solo un po' all'ex Convento San Francesco d'Assisi. Nessuna parola, però su 'Dolcissime' di Francesco Ghiaccio, una storia di adolescenti, cyberbullismo e voglia di riscatto in cui interpreta una madre, ex campionessa sportiva, che non accetta che la figlia sia diversa (fisicamente e non solo) da come l'aveva sognata. Valeria Solarino, nata a El Morro de Barcelona in Venezuela il 4 novembre 1979, da padre siciliano e madre torinese, racconta della sua passione per il tennis, dell'impegno in Dissenso comune e anche del rapporto, professionale e privato, con il marito, il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi. "La mia passione per il tennis - dice - è nata leggendo un'estate la autobiografia di Andre Agassi (Open)".