Giffoni al via in marcia For future

GIFFONI VALLE PIANA (SA), 19 LUG - Una grande festa di ragazzi da ogni parte del mondo e la passeggiata Giffoni for future hanno invaso, ieri, la anteprima della 49/a edizione del Giffoni Film Festival (19-27 luglio), che anche quest’anno rinnova la sua vocazione per l’ambiente sposando il tema dedicato all’aria. Dalla Palestina alla Colombia, dalla Grecia alla Russia, Giffoni for Future, guidata dal direttore di Giffoni Experience Claudio Gubitosi e dal Presidente Pietro Rinaldi, Giffoni for future ha sfilato con le bandiere e la gioiosa energia dei 6200 giurati provenienti da 50 nazioni e da tutta Italia, attraversando a piedi la città, dalla Multimedia Valley fino a Piazza Lumiere.