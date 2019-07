Capannina di Franceschi, mito da 90 anni

FIRENZE, 19 LUG - Era il 15 agosto del 1929 quando Achille Franceschi inaugurò un locale in un vecchio capanno sulla spiaggia di Forte dei Marmi diventato negli anni simbolo della riviera versiliese: il volume 'La Capannina di Franceschi - da Achille Franceschi a Gherardo Guidi. 90 anni di un mito' (Gruppo Editoriale, pagg.144, 25 euro) nasce proprio per celebrare i 90 anni del locale più longevo d'Europa, protagonista anche di un film cult di Carlo Vanzina, 'Sapore di Mare', con quel Jerry Calà poi diventato uno dei nomi più legati allo stesso locale e al Forte. Il libro sarà in vendita nelle librerie della Toscana, ma anche di Milano, Roma, Napoli e Torino. Con oltre 130 fotografie e documenti, il volume ripercorre i momenti più rappresentativi di questi primi nove decenni di attività che hanno fatto la storia dell'intrattenimento e del divertimento in Italia. Il compleanno della Capannina sarà celebrato anche con un programma di eventi e tanti ospiti.