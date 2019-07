Annullata anteprima spettacolo Mollica

BARLETTA, 18 LUG - Annullata l'anteprima del 28 luglio a Barletta per lo spettacolo di Vincenzo Mollica "A occhio nudo - L'arte di non vedere". Lo comunicano gli organizzatori di Corte Sveva, che hanno diffuso una breve nota: "Mollica ci ha comunicato un impegno lavorativo sopravvenuto per quella data. Dunque l'evento è rinviato a data da destinarsi. Ci scusiamo per il disguido".