Cristicchi e Marcoré a Anfiteatro Estate

ROMA, 18 LUG - È con Riccardo Rossi in 'Così Rossi che più Rossi non si può e l'esilarante carrellata su 20 anni di carriera e incontri, che torna in scena Anfiteatro Estate, 8/a edizione della rassegna di teatro, danza e musica, dal 20/7 al 10/8 ad Albano Laziale (RM), con la direzione artistica di AB Management. In tutto 12 appuntamenti, tra il Balletto di Roma con Io Don Chisciotte del coreografo Fabrizio Monteverde e Simone Cristicchi in Abbi cura di me, dalla prima raccolta dei suoi più noti e amati brani. Per la prosa, ecco Se devi dire una bugia dilla grossa, cavallo di battaglia della Ditta Dorelli, Quattrini, Guida, oggi con (ancora) Paola Quattrini, Gianluca Ramazzotti, Antonio Catania e Paola Barale. Complotti e intrighi internazionali nel giallo 39 scalini delle Cattive Compagnie e risate con Lillo e Greg, Teo Mammucari, Max Giusti e Antonio Giuliani. E poi ancora note, tra La vedova allegra della Compagnia italiana di operette, Neri Marcoré con Le mie canzoni altrui e l'Orchestraccia in concerto