Lollo a al Teatro Antico dopo 50 anni

(ANSA) TAORMINA 18 LUG - Gina Lollobrigida dopo 50 anni ritorna domenica 21 luglio al Teatro Antico di Taormina per un'occasione speciale: il Nation Award alla carriera, il riconoscimento ideato da Gian Luigi Rondi e in sua memoria. "Sono molto emozionata di tornare a Taormina dopo cosi tanti anni di assenza" - dichiara Gina Lollobrigida, 92 anni - "Il Teatro Antico è uno luogo che conservo nel cuore e che ha segnato momenti importanti nella mia carriera, tornarci mi rende felice, cosi come ricevere il Premio delle Nazioni che mi avvicina al ricordo del mio caro amico Gian Luigi Rondi". L'ultima apparizione della diva a Taormina risale al 1969, quando vinse il prestigioso David di Donatello come Miglior Attrice Protagonista per il suo ruolo nel film Buonasera, signora Campbell, diretto da Melvin Frank. Il film si aggiudicò anche tre nomination ai Golden Globe, oltre ad ispirare alcuni musical come Carmelina e Mamma Mia!