'One man show' Mollica, al centro cecità

BARLETTA, 18 LUG - Il giornalista del Tg1 Vincenzo Mollica ha fatto un 'one man show' della sua condizione di cecità quasi completa, scegliendo Barletta e il circolo culturale Corte Sveva per l'anteprima nazionale, domenica 28 luglio sulla spiaggia del Brigantino 1. In "A occhio nudo-L'arte di non vedere", ripercorre la sua carriera ricca di aneddoti, tra divi del cinema e interviste a star di tante arti, spartiti musicali e film commentati. Al centro - si legge in una presentazione - "il suo viaggio verso la cecità, raccontato con il tratto delicato della sua penna". Una condizione portata nello Speciale Tg1 del 23 settembre 2018, ospite anche Andrea Camilleri morto il 17 luglio scorso, "l'Omero del nostro tempo" secondo Mollica, che con lui ha condiviso proprio "l'arte di non vedere". "Ho visto sempre con un occhio solo, e fino a 62 anni - sottolinea - con quest'occhio mi sono arrangiato". Il ricavato, in collaborazione con l'associazione Barletta in Rosa, sarà devoluto all'adozione a distanza della Fondazione Avsi.