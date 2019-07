Da Xi'an a Roma, Italia vista dalla Cina

ROMA, 18 LUG - Lo stupore davanti alla collezione della Galleria Borghese. ''E'semplicemente magnifico, inimitabile''. O per la Scuola di Atene di Raffaello. ''Questo modo di dipingere ti fa entrare dentro il quadro''. È l'Italia raccontata attraverso lo sguardo della Cina in ''Da Xi'an a Roma: due città, un solo mondo'', programma tv che la Repubblica Popolare Cinese dedica a Roma, capitale d'Italia e del mondo antico occidentale. Un documentario lungo 100 puntate in 4k, in vista anche del 50/o anniversario dell'inizio dei Rapporti diplomatici tra i due paesi, che sarà in onda da settembre sul colosso internazionale Cctv-China Central television, facendo poi il giro del mondo anche in Italia, Inghilterra, Sudafrica ed Emirati arabi. Con Paolo Carrino e il suo collega cinese Zhao Weidong che attraverso lo sguardo di esperti, ma anche di blogger o influencer, ripercorrono meraviglie e parallelismi tra i due imperi millenari, quello cinese e quello romano, e le rispettive capitali, legate per sempre dalla via della Seta