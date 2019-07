Io ti cercherò, fiction con Gassmann

ROMA, 18 LUG - Un ex poliziotto che segue un'indagine non ufficiale sulla morte del figlio: è Alessandro Gassmann, protagonista della nuova serie crime 'Io ti cercherò', scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Massimo Bavastro e diretta da Gianluca Maria Tavarelli, sul set in questi giorni a Roma. La fiction in quattro serate, una coproduzione Rai Fiction-Publispei, prodotta da Verdiana Bixio, andrà in onda prossimamente su Rai1. In una Roma notturna e sconosciuta, l'indagine sulla morte del figlio Ettore (Luigi Fedele, 'Quanto Basta', 'Piuma'), rappresenta per Valerio (Gassmann) l'ultima possibilità di recuperare un legame con quel ragazzo che non vedeva da anni, affrontando i fantasmi del passato e i troppi errori che li hanno allontanati. Una morte sospetta - quella di Ettore - archiviata come suicidio ma che secondo Valerio nasconde qualcosa di losco. Accanto all'ex poliziotto c'è Maya Sansa che interpreta Sara, un'ex collega di Valerio.