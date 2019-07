A'Fly to the moon' Nat Geo Society Prize

CORTONA (AREZZO), 18 LUG - La fotografa messicana-britannica Monica Alcazar-Duarte, con il lavoro 'Fly to the Moon', progetto che completerà la trilogia dell'artista sull'esplorazione spaziale e che segue la preparazione delle missioni della Nasa nel 2025 e nel 2030, ha vinto la prima edizione del National Geographic Society Prize. Il riconoscimento è nato nell'ambito di Cortona on the move, festival internazionale di fotografia in corso a Cortona (Arezzo) fino al 29 settembre, ideato dall'istituzione non profit per premiare uno dei 17 progetti presentati all'Arena Reviews. Quest'ultima, si spiega, è "un'occasione per fotografi e registi italiani ed europei di presentare in una sessione di 30 minuti i loro progetti video, cinematografici, interattivi e immersivi ad un gruppo di esperti, con l'obiettivo di facilitare l'integrazione della fotografia in mercati che vanno oltre la fotografia, incluso quello dei film, delle trasmissioni e dei video-on-demand.