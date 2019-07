Musica: Bring me the horizon a Bologna

BOLOGNA, 18 LUG - Unica data italiana, venerdì al Bologna Sonic Park (Arena Parco Nord), del world tour di Bring me the horizon, band inglese multiplatino da quindici anni sulle scene, con sei album di inediti all'attivo tra cui l'ultimo 'Amo', uscito a gennaio. Il gruppo è composto dal cantante Oliver Sykes, dal chitarrista Lee Malia, dal bassista Matt Kean, dal batterista Matt Nicholls e dal tastierista Jordan Fish. Nati dall'idea di creare una band metalcore, negli ultimi lavori i Bring me the horizon sono passati ad un alternative rock e metal più influenzato dal pop e dall'elettronica. Nominati ai Grammy nella categoria 'Best rock song' per il brano 'Mantra', hanno superato velocemente i 100 milioni di stream con i primi tre pezzi tratti da 'Amo', registrato a Los Angeles con la produzione affidata a Sykes e Fish: oltre a 'Mantra', 'Wonderful life' (feat.Dani Filth) e 'Mother tongue', tutti presentati nella Bbc Radio 1 Playlist. Lo scorso anno il gruppo ha venduto oltre centomila biglietti per il tour europeo.