S.Lorenzo,orchestra all'alba a Bisceglie

BISCEGLIE (BAT), 17 LUG - Bisceglie guarda a Ravello e, per San Lorenzo, ha in programma una intera orchestra in concerto all'alba: oltre 50 professori dell'Orchestra Filarmonica Pugliese e un solista al piano saranno impegnati sabato 10 agosto, a partire dalle 4.30 circa, all'Anfiteatro Mediterraneo di Bisceglie, a picco sul mare, per una performance con il patrocinio anche della presidenza del Consiglio regionale della Puglia. Per l'occasione, è prevista anche una colazione per il pubblico. Il concerto 'Sol dell'Alba' sarà presentata nella sala del Consiglio comunale di Bisceglie giovedì 1 agosto, alle 11, dal sindaco Angelantonio Angarano con l'assessore alla cultura Antonia Spina e il direttore artistico Giacomo Piepoli.