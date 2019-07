De Raho,traffico droga problema mondiale

ROMA, 16 LUG - Il traffico di droga "viene visto come un problema dei singoli Stati, invece va affrontato come un problema che appartiene a tutto il mondo. E' l'unico modo per combatterlo e restituire dignità alle persone". Lo dice il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho alla presentazione in Rai di Narcotica, viaggio in cinque puntate realizzato da Valerio Cataldi, e prodotto da Tg3 e Rai3 (dove debutterà dal 17 luglio in seconda serata), sulle rotte del narcotraffico, dalla Colombia alla Calabria, dal Messico all'Albania. "La Rai ha realizzato un lavoro importante e bello, insegnare e documentare cosa c'è dietro il traffico di sostanze stupefacenti vuol dire accrescere la consapevolezza nelle persone sull'importanza di respingerlo e contrastarlo, ognuno nel proprio ruolo" aggiunge Cafiero De Raho. Il pubblico avrà come guide nel percorso del programma, e nel racconto delle indagini che hanno scoperto gli affari della 'ndrangheta, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e i suoi uomini.