Su Sky arriva 'City on a Hill'

ROMA, 16 LUG - Arriva il 3 settembre, in esclusiva su Sky Atlantic, 'City on a Hill', la serie nata da un'idea del premio Oscar© Ben Affleck, che ne è anche produttore esecutivo insieme a Matt Damon. Nel cast Kevin Bacon (The Following), vincitore di un Golden Globe e candidato agli Emmy Awards, e Aldis Hodge (Leverage). Creata da Chuck MacLean, la serie racconta la Boston dei primi anni '90: nella capitale del Massachusetts non c'è giustizia, corruzione e razzismo hanno corroso la polizia. Il vice-procuratore distrettuale Decourcy Ward (Aldis Hodge) si trasferisce da Brooklyn a Boston con l'intento di riportare la giustizia in città. Per raggiungere il suo scopo, Hodge ha bisogno di alleati, a cominciare dalla figura complessa ed enigmatica di Jackie Rohr (Kevin Bacon), veterano dell'Fbi corrotto ma stimato. La serie, firmata Showtime, racconta e segue il cosiddetto Boston Miracle, il fenomeno che iniziò a debellare la violenza dalla città e che ne rappresentò realmente la sua rinascita.