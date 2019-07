Zaillian in tv racconta il suo Ripley

ISCHIA (NAPOLI), 15 LUG - Si girerà anche in Italia la serie 'Ripley' che sta scrivendo Steven Zaillian, tratta dal primo libro di Patricia Highsmith. Lo ha anticipato l'autore statunitense, premio Oscar 'Schindler's List' di Spielberg, 'chairman' della 17esima edizione dell' Ischia Global Film & Music Festival. ''Sono al lavoro già da un anno - racconta - oltre che a New York la storia sarà ambientata a Positano, Roma, Venezia, Palermo, e forse in altre location italiane'' risponde a chi gliricorda che il film di Anthony Minghella 'Il talento di Mr. Ripley' con Matt Damon, Jude Law e Gwineth Paltrow fu girato in parte sul mare di Ischia, luogo molto amato da Zaillian, affezionato frequentatore del festival prodotto da Pascal Viceodomini. ''Per scrivere la mia prima serie 'The Night Of' - ricorda Zaillian - ho impegnato cinque anni, spero con Ripley di poter continuare anche con gli altri libri e anche di poter dirigere. Quello delle serie è un lavoro molto interessante".