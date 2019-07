Incassi, Green Book raggiunge 10 milioni

ROMA, 15 LUG - Nuovo record per Green Book: il film di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali, già entrato nella storia del box office italiano con il maggior incasso per una pellicola vincitrice del premio Oscar come miglior film degli ultimi 15 anni (superando i 9,4 milioni di euro di The Departed - Il bene e il male), sfonda il tetto dei 10 milioni. Vincitore di tre Oscar, per il miglior film, il miglior attore non protagonista (Mahershala Ali), la migliore sceneggiatura originale (Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly), il film ha debuttato nelle nostre sale il 31 gennaio, acquisito da Eagle Pictures e Leone Film Group, e dopo 22 settimane è ancora programmatoin tutta Italia. Ispirato alla storia vera di Tony Lip, padre dello sceneggiatore Nick Vallelonga, racconta l'inaspettata l'amicizia anti-razzista tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano nell'America negli anni Sessanta.