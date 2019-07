Regista Fulvio Risuleo al Giffoni 2019

SALERNO, 15 LUG - Ospite al #Giffoni2019 (in programma a Giffoni Valle Piana - Salerno) il regista Fulvio Risuleo, che il 21 luglio racconterà ai masterclassers Cult come è nato Il caso Ziqqurat, la prima web serie interattiva italiana ideata e diretta da lui. Il progetto nel cast vede anche Danilo Bertazzi (l'amato Tonio Cartonio de La Melevisione) e Federica Sabatini (Suburra - La Serie). Un appuntamento di formazione per approfondire le molteplici possibilità che possono nascere dall'incontro tra tecnologia, crossmedialità e narrazione. La produzione Artchivio darà ai masterclassers Cult, inoltre, la possibilità di proporre idee e progetti originali da approfondire e sviluppare attraverso un percorso editoriale creato su misura. Lanciata lo scorso marzo sul sito ziqqurat.artchivio.net e concepita come un vero e proprio esperimento narrativo, racconta di un programma per bambini.