Cuccarini, La vita in diretta mio sogno

MILANO, 14 LUG - Non sarà qualche polemica velenosa a far perdere sorriso ed entusiasmo a Lorella Cuccarini, il volto nuovo di 'La vita in diretta', contenitore quotidiano di Rai Uno, in onda per la prossima edizione dal 9 settembre. "Mi sento emozionata come ogni volta che affronto qualcosa di nuovo - ammette la soubrette felicissima del suo ritorno in Rai a tre anni dallo show con Heather Parisi 'Nemicamatissima' -. Ogni volta penso di aver realizzato tutto e invece c'è sempre qualcosa che mancava e se mi avessero detto tempo fa in che programma mi sarebbe piaciuto mettermi in gioco avrei risposto sicuramente 'La vita in diretta'". Per questo, racconta, quando la direttrice di Rai Uno, Teresa De Santis, l'ha contatta per chiederglielo non ha avuto un attimo di esitazione. "Ho risposto subito di sì anche perchè non si sa mai, quando capitano le cose bisogna coglierle al volo - scherza la soubrette che il 10 agosto compie 54 anni - e poi io e Teresa ci siamo subito trovate in sintonia".