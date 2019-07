Romulus, nascita Roma tra fango e potere

ROMA, 14 LUG - In Il primo re "era protagonista la leggenda, Romulus è sulla realtà che ha fatto da genesi a quella leggenda, sui movimenti e gli scontri delle tribù latine, su chi ci sia dietro il personaggio leggendario di Romolo". Così Matteo Rovere, spiega la differenza fra il suo film sulla fondazione di Roma, e la serie in 10 puntate, ora sul set, tra Roma e dintorni. E' una produzione di Sky Originals prodotta da Sky, Cattleya, Groenlandia, distribuita da Itv che debutterà in tv nel 2020. Protagonisti della storia, Andrea Arcangeli, nel ruolo dell'aspirante re Iemos, Marianna Fontana nella parte della vestale Ilia e Francesco Di Napoli, per l'ex schiavo Wiros. Tre ragazzi, di origini diverse, che cercano di conquistarsi un proprio posto in quel mondo. Un racconto, girato, come il film, in protolatino, per il quale gli autori puntano al massimo realismo, o almeno alla più credibile verosimiglianza. Si uniscono, tra fango e sangue, romanzo di formazione e "percorso di costruzione del potere".