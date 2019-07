A Giuliani premio Ambasciatori Umbria

PERUGIA, 14 LUG - Rosario Giuliani riceverà quest'anno il premio "Ambasciatori dell'Umbria nel mondo" durante il festival Umbria Jazz, in corso a Perugia fino al 21 luglio. Sarà consegnato proprio in occasione del concerto che il sassofonista e compositore di Terracina - con il suo quartetto composto da Alessandro Lanzoni, Luca Fattorini e Fabrizio Sferra - terrà lunedì alle ore 17 al Teatro Morlacchi. La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che ha confermato il suo sostegno al festival, ogni anno consegna questo riconoscimento a musicisti che hanno portato e tenuto alto il nome dell'Italia e dell'Umbria nel mondo. Giuliani sarà quindi premiato perché "tenacia, talento, una profonda passione per la musica tutta e una grande tecnica hanno condotto il musicista alla ribalta della scena europea e internazionale, facendo parlare la critica come di una vera e propria rivelazione". Il sassofonista infatti è da tempo uno dei jazzman italiani più famosi in Italia e all'estero, in particolare in Francia.